Otomobilde matrah düzenlemesi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, otomotiv sektörüyle ilgili son gelişmeleri değerlendirmek ve sektörün yaşadığı sorunları ele almak üzere bir araya geldi.
Bakan Nureddin Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.
"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Görüş ve önerilerin aktarıldığı toplantının ardından OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, gündemdeki konularla ilgili şu açıklamaları yaptı:“OYDER Yönetim Kurulu olarak, mümkün olan her fırsatta olduğu gibi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı sektörle ilgili sorunları konuşmak üzere ziyaret ettik. Bu toplantıda sektörle ilgili sorunları aktarma imkanı bulduk. Öncelikle, Ocak ayından bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik. Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin Nebati’ye aktardık ve sektör sorunlarımızı paylaştık.
SEKTÖR RAHATLAYACAK
Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Bununla birlikte sözü geçen diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdiği, sektörümüzle yakından ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çözümler bulmak için çaba sarf ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”
SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bazı otomobillerde 50 bin lira ile 100 bin lira arasında düşüş yaşanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.