21 Kas 2022 - 15:21- Ekonomi G: 21 Kas 2022 - 16:57

Şantiye düzenlemesi istihdam yaratacak

Şantiye şefleri yönetmeliği, üstlenilecek iş miktarı ve iş büyüklüğüne göre yenilendi
Şantiye düzenlemesi istihdam yaratacak mask
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Düzenlemeye yönelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yeni adımın 10 bin mimar ve mühendise iş kapısı açacağını söyledi. Şantiye şefleri yönetmeliğinin yenilenmesi ile şartların iyileştirildiğini belirten Bakan Kurum, “Daha önce bir şantiye şefinin 30 bin metrekareye kadar iş üstlenip, aynı anda 5 iş yapması gerekirken; yönetmelikle iş sayısı işin büyüklüğüne göre düzenlendi” dedi.

3 GRUPTA TOPLANDI

Yeni düzenleme, şantiye şefliği hizmet kotasını3 grupta topluyor. Buna göre, yapı inşaat alanı 1.500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş; 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş; 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek. Yapılan bu düzenleme bir şefin bakacağı alanı küçülteceği için yeni şantiye şefleri ihtiyacı doğacak. Bunun da yaklaşık 10 bin mimar ve mühendis istihdamına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

DENEYİM SİSTEMİ

Şantiye şefleri için deneyim şartı da düzenlendi. Buna göre, ilk kez şantiye şefliği yapacaklar için şart; ‘inşaat alanı 1.500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabilecek’ şeklinde düzenlendi. Bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefi bir üst gruptan iş alabilecek.

# kamu, çevre

21 Kas 2022 - 15:21 - Ekonomi

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