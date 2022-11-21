Kadın girişimci ve üreticiye destek

44 ilde 850’den fazla mağazası ve 11 binden fazla çalışandan oluşan market zinciri, yerel üretici ve global ölçekte marka olma başarısı yakalayan kadınların ürünlerinin yer aldığı Shopsa ile iş birliğine imza attı. Şirket bu kapsamda, Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen etkinlikle, kadın emeği ürünlerin satışını başlattı. Yerli üreticileri ve kadın girişimcileri desteklemenin çok önemli olduğunu kaydeden CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, şunları söyledi:

KADIN ÜRETİCİLER

“170 bayimizin 25’i kadın girişimci. Kadın üreticileri desteklemeye yönelik pek çok çalışmamız var. Örneğin son 4 yıldır 8 Mart’ta İstinye’deki hipermarketimizde kadın üreticilerin kurduğu iş ortaklarıyla ‘Kadın Üretici Pazarı’ düzenliyoruz. ‘Yeniden Biz’ platformu ile iş hayatına yeniden dönmek isteyen kadınları da destekliyor ve istihdam sağlıyoruz.” (Milliyet)