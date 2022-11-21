SP’li Özsoy: Kentsel dönüşümle ilgili önerimizi belediyeye sunduk

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı ekim ayı ilçe divan toplantısını İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım’ın katılımıyla Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda Gölcük’ün sorunlarına değinen İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, “Gölcük çarşıda 300’den fazla daire, 250’den fazla da dükkan kentsel dönüşüme girecek. Buna karşılık Gölcük’te hali hazırda 170 adet kiralık daire, 90 adet de dükkan var. Halkımız büyük bir mağduriyetle karşı karşıya. Bizkentsel dönüşümle alakalı belediyemize önerilerimizi sunduk. Hayırlı her adımda yanlarındayız, en ufak yanlışta da karşılarındayız” dedi.

“UYUŞTURUCU YAŞI 13’E GERİLEDİ”

Uyuşturucu yaşının 13’e düştüğünü ifade eden Özsoy, “Ülkemizde uyuşturucu yaşı 13’e kadar geriledi. Her 5 gençten biri uyuşturucu kullanıyor, son yılların en yüksek uyuşturucu ve alkol kullanımına yaklaştık. Gençlerimizin %50’si alkol kullanıyor yine gençlerimizin %60’ı sigara kullanıyor. Hükümetin olmayan politikaları iş görmüyor. Süratle çalışma başlatılmasını yetkililerden talep ettiğimizi de bir kez daha yineliyorum” dedi.

“BU YIL KÖPEK SALDIRISINDA 28 KİŞİ ÖLDÜ”

Sokak köpekleri sorununa da değinen Özsoy, “Şu anda ülkemizde ve ilçemizdeki en büyük sorunlarda biri sokaklardaki başıboş köpek sorunu.2022’nin sonuna yaklaşırken köpek saldırısı sonucu vefat edenlerin sayısı 28’e olarak kayıtlara geçti. Köpeklerin sadece kısırlaştırılıp bırakılması yetersiz. Bu canlıların rehabilite edilmesi de gerekmektedir” dedi.