Karamış saldırısında CHP'li Vekil yeğenini kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre biri öğretmen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karkamış’ta yaşanan hava saldırısında yeğeni Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.”