İlimizde bir süre yerel medyada çalışan ve bir dönem de gazetemiz Yazı İşleri’nde editör olarak görev yapan Kadri Cinkarataş (55), emes hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Anadolu Üniversitesi Tıp Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhum Cinkarataş, 22 Kasım Salı günü İnegöl İshakpaşa Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığına defnedilecek.
Gazeteci Kadri Cinkarataş vefat etti
Bir dönem gazetemizde Yazı İşleri’nde editör olarak çalışan Kadri Cinkarataş, tedavi gördüğü Antalya Anadolu Üniversitesi Tıp Hastanesi’nde hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.