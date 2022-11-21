Gazeteci Kadri Cinkarataş vefat etti

İlimizde bir süre yerel medyada çalışan ve bir dönem de gazetemiz Yazı İşleri’nde editör olarak görev yapan Kadri Cinkarataş (55), emes hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Anadolu Üniversitesi Tıp Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhum Cinkarataş, 22 Kasım Salı günü İnegöl İshakpaşa Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığına defnedilecek.