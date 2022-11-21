21 Kas 2022 - 17:08- Asayiş G: 21 Kas 2022 - 17:14

Halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti mask
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Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde seyreden Ü.D. idaresindeki 41 J 4214 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan Sayan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Sayan, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Ü.D, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
# Kadın

21 Kas 2022 - 17:08 - Asayiş

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