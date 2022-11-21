MHP’li Özmen’e ilçe başkanından tam destek

Körfez Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin istifası ile boşalan makam için talep her geçen gün artarken MHP Meclis Üyesi Volkan Özmen’in çıkışı ile bir anda dengeler değişti. Belediye Meclis Üyesi Volkan Özmen, arkadaşları tarafından gelen taleple başkan yardımcılığı yapabileceğini ve görev verilmesi halinde daha etkili çalışabileceklerini söyledi. Cumhur İttifakı ortağının bu talebi ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün işi bir anda daha da zor hale geldi. Hepsi AKP çevresinden ve meclis üyelerinden oluşan 9 kişilik aday kadrosundan seçim yapmaya çalışan Söğüt, ortaktan gelen istekle düşünmeye başladı.

MHP’Lİ GÜRSU’DAN DESTEK

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da Meclis Üyesi’nin bu beklentisinde yanında yer aldı. Volkan Özmen’e destek veren Zeki Gürsu, ortak olarak bugüne kadar benzeri bir talepte bulunmadıklarını ama boşalan makamın kendilerine verilmesinin daha uyumlu çalışma ortamına neden olacağını belirtti.

BAŞKAN SÖĞÜT İÇİN ZOR KARAR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kalan görev süresinin son 1,5 yılında önemli çalışmalara imza atmaya ve bunun içinde meclisin tam onayını almaya hazırlanıyor. Aralık ayı meclis toplantısında söylentilere göre Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kıymetli bir arsanın satışı gündeme gelecek ve Söğüt meclisten onay isteyecek. 1,5 yıl sonra yeniden aday olması halinde de ittifak ortağının tam desteğine ihtiyacı olan Söğüt, gelen istek karşısında karar almakta zorlanmaya başladı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Yaşanan bu gelişmeler ve gündeme geleceği söylenen arsa satışları nedeniyle zor bir döneme giren Körfez Belediyesi’nde Başkan Şener Söğüt, meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Yalnızca AKP’li meclis üyelerinin katılacağı söylenen toplantıda başkan yardımcılığı ve arsa satışının konuşulması bekleniyor. AKP’li mevcut meclis üyelerinden 7 kişinin, eskilerden de bir kişinin başkan yardımcılığı istediği söyleniyor.