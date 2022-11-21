21 Kas 2022 - 17:14- Siyaset G: 21 Kas 2022 - 17:19

MHP’li Özmen’e ilçe başkanından tam destek

Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin istifası ile boşalan makama, MHP Meclis Üyesi Volkan Özmen’in de talip olduğu öğrenildi. MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da Özmen’e destek veriyor
MHP’li Özmen’e ilçe başkanından tam destek mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin istifası ile boşalan makam için talep her geçen gün artarken MHP Meclis Üyesi Volkan Özmen’in çıkışı ile bir anda dengeler değişti. Belediye Meclis Üyesi Volkan Özmen, arkadaşları tarafından gelen taleple başkan yardımcılığı yapabileceğini ve görev verilmesi halinde daha etkili çalışabileceklerini söyledi. Cumhur İttifakı ortağının bu talebi ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün işi bir anda daha da zor hale geldi. Hepsi AKP çevresinden ve meclis üyelerinden oluşan 9 kişilik aday kadrosundan seçim yapmaya çalışan Söğüt, ortaktan gelen istekle düşünmeye başladı.

MHP’Lİ GÜRSU’DAN DESTEK

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da Meclis Üyesi’nin bu beklentisinde yanında yer aldı. Volkan Özmen’e destek veren Zeki Gürsu, ortak olarak bugüne kadar benzeri bir talepte bulunmadıklarını ama boşalan makamın kendilerine verilmesinin daha uyumlu çalışma ortamına neden olacağını belirtti.

BAŞKAN SÖĞÜT İÇİN ZOR KARAR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kalan görev süresinin son 1,5 yılında önemli çalışmalara imza atmaya ve bunun içinde meclisin tam onayını almaya hazırlanıyor. Aralık ayı meclis toplantısında söylentilere göre Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kıymetli bir arsanın satışı gündeme gelecek ve Söğüt meclisten onay isteyecek. 1,5 yıl sonra yeniden aday olması halinde de ittifak ortağının tam desteğine ihtiyacı olan Söğüt, gelen istek karşısında karar almakta zorlanmaya başladı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Yaşanan bu gelişmeler ve gündeme geleceği söylenen arsa satışları nedeniyle zor bir döneme giren Körfez Belediyesi’nde Başkan Şener Söğüt, meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Yalnızca AKP’li meclis üyelerinin katılacağı söylenen toplantıda başkan yardımcılığı ve arsa satışının konuşulması bekleniyor. AKP’li mevcut meclis üyelerinden 7 kişinin, eskilerden de bir kişinin başkan yardımcılığı istediği söyleniyor.

# karar, AKP

21 Kas 2022 - 17:14 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.889.944 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SP’li Özsoy: Kentsel dönüşümle ilgili önerimizi belediyeye sunduk mask
SP’li Özsoy: Kentsel dönüşümle ilgili önerimizi belediyeye sunduk
Başkan Söğüt, “Teşkilatlarımızla tek yüreğiz” mask
Başkan Söğüt, “Teşkilatlarımızla tek yüreğiz”
Bahçeli'den Pençe-Kılıç açıklaması: Dökülen kanların hesabını damla damla sorma vakti mask
Bahçeli'den Pençe-Kılıç açıklaması: Dökülen kanların hesabını damla damla sorma vakti
BTP’nin yükselişine dikkat! mask
BTP’nin yükselişine dikkat!
Şeker,TBMM'de Tabip’i anlattı mask
Şeker,TBMM'de Tabip’i anlattı
Kılıçdaroğlu kardeşinin evinde taziye verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşinin evinde taziye verdi
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL