Otobüs durağında şüpheli çanta panik yarattı

Olay İzmit Kemal Paşa Mahallesinde bulunan Tren Garı otobüs durağındaki banklarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre sahipsiz bir bilgisayar çantasını bankta gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak yol trafiğe kapatıldı. Araç trafiği tramvay yolundan verilirken yaya geçişine de izin verilmedi. Şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha ekiplerince fünye yerleştirilerek patladıldı. Çanta içinden bilgisayar, kişisel eşyalar ve kıyafetler çıktı. Trafik daha sonra kontrollü olarak verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.