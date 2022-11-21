Emniyet Hasan Can'ın hayaline kayıtsız kalmadı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü özel gereksinimli Hasan Can'ın hayalini gerçekleştirdi. Hasan Can'ın hayali olan zırhlı araç ve TOMA'ya binme hayalinin emniyet müdürlüğüne bildirilmesi üzerine emniyet harekete geçti. Bu sabah evinden polis otosuyla alınan Hasan Can Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada hayali olan zırhlı araç ve TOMA'ya bindirilen Hasan Can hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğrafta Hasan Can'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.