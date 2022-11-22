Kocaeli'de farklı suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Emniyet ekiplerince, kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında denetim yapıldı. Ekiplerce 365 okul ve çevresi, 3 bin 681 şahıs, 115 umuma açık iş yeri, 85 park ve bahçe ile 24 metruk bina kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.