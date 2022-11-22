Hayati İnanç, ‘Kocaeli Ailem Buluşmaları’na geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Ailem Kocaeli Buluşmaları” adı altında başlattığı söyleşilerin 7.’sinde yazar Hayati İnanç’ı konuk edecek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle Hayati İnanç, “Ailede Kadının Önemi” konu başlığı ile Kocaelililerle bir araya gelecek. Söyleşi Kocaeli Kongre Merkezinde 25 Kasım Cuma günü saat 19.30 da gerçekleşecek.