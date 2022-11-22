Sağlam: “Mahallelerimiz Saadet diyor”

“MAHALLELERİMİZ SAADET DİYOR”
“Her hafta mahalle buluşmaları gerçekleştiriyoruz, bu programlarda halkımızın bize göstermiş olduğu ilgi ve alakalı gösteriyor ki Saadet Partisi önümüzdeki seçimin kritik Partisi olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde halkımızın dertlerini, sorunlarını dinliyor ve karşı karşıya kaldıkları problemler hakkında çözüm önerilerimizi sunuyoruz ve halkımızın teveccühünü kazanıyoruz.” dedi.
“SEÇİME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”
Sandık müşahitlerimiz başta olmak üzere mahalle teşkilatlarımızda yapılanmanın yavaş yavaş sonuna geldik. Millet İttifakı olarak yerelde de İlçe Başkanları ile görüşmelerimiz devam ediyor, ayrıştırıcı değil birleştirici bir siyasetin, yol haritasını izlediğimizi bildirmek istiyorum. dedi.
“23 ARALIK’TA KONFERANS’A GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GELİYOR”
Gerçekleştirdiğimiz programların en önemli kısmı yöneticilerimizle insanlarımızı buluşturmak. Bu nedenle konferans ve eğitim düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. 23 Aralık 2022 Cuma Günü Genel Başkan Yardımcımız Mesut DOĞAN Bey’in katılımıyla “Güncel Siyasi Meseleleri ve Çözüm Yollarını” konuşacağımız Konferansa yoğun bir katılım öngörüyoruz ve geri dönüşler alıyoruz. diyerek teşkilatlardan program için yoğun çalışma göstermesi gerektiğini vurguladı.
*Gerçekleştirilen birim sunumları akabinde program sona erdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Paşalı Metin - CHP nın don lastiği caadet ne güldüm ama mahallelerde imiş ilği alaka imiş la bi gidin başka işiniz yokmu
Sami - Bu topraklarda SAADET siz saadet olmayacağını bir gün herkes anlayacak inşaallah...Çünkü bizim aslımız ,özümüz,kendimiz,ecdadımız,atamızın yolu SAADET...Tabi çakmalarından sakınmak kaydıyla.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.