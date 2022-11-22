22 Kas 2022 - 09:48- Gündem G: 22 Kas 2022 - 11:28

AYM: Biber gazı sıkan polisler yargılanacak, ayrıca tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi basın açıklaması sırasında çok yakın mesafeden biber gazı sıkan ve darbedilen Veli Saçılık'la ilgili kararını açıkladı. Polisler yargılanacak, Saçılık'a 10 bin TL tazminat ödenecek
AYM: Biber gazı sıkan polisler yargılanacak, ayrıca tazminat ödenecek mask
Haber albümü için resme tıklayın

Anayasa Mahkemesi bir polis müdahalesinde daha, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme’nin son kararı Veli Saçılık’ın başvurusu üzerine alındı. 2018 yılında Ankara Yüksel Caddesinde OHAL kapsamındaki işten çıkarmaları protesto etmek isteyen Veli Saçılık’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişilik grup basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis gruba müdahale etti.

Saçılık, ifadesine göre polis minibüsüne bindirilirken belinin incindiğini, minibüsün içine biber gazı sıkıldığını, gazdan çok etkilendiği için minibüsten inmeye çalıştığnı, yerde tekmelenerek minibüsün bir başka kısmına alındığını kaydetti. Olay sonrasında polisler hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Saçılık Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

POLİSLERİN TESPİTİ İÇİN ADIM ATILMADI

Yüksek mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Başvurucu hakkında düzenlenen raporlara rağmen başvurucuya karşı biber gazı ve fiziki güç kullanan polislerin tespit edilmesi ve bu kişilerin ifadelerinin alınması yönünde adım atılmamış, başvurucu ile aynı minibüse bindirilen kişilerin beyanı alınmamış ve görüntü kayıtları savcı tarafından incelenmemiştir. Somut olayda da etkinliğin bazı faaliyetlerin aksamasına neden olduğu, kamu düzenini bozduğu veya alınan güvenlik önlemlerini zaafa uğratması nedeniyle kamu düzenine ilişkin gerçek bir kaygıya neden olduğu yönünde herhangi bir değerlendirme mevcut değildir. Yukarıda yer verilen kararda ulaşılan sonuçtan farklı bir sonuca ulaşmayı gerektirecek bir neden bulunmayan başvuru konusu müdahalenin de olağanüstü hâlin gerektirdiği ölçüde olmadığı ve zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığının ilgili ve yeterli bir gerekçeyle ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır.

HÜKÜM: HAK İHLALİ VE TAZMİNAT

Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:

İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlaliyle ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucuya net 10.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 18/10/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

# Olay, polis, Ankara, karar, kamu, mahkeme

22 Kas 2022 - 09:48 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.917.530 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AYM: Biber gazı sıkan polisler yargılanacak, ayrıca tazminat ödenecek mask
AYM: Biber gazı sıkan polisler yargılanacak, ayrıca tazminat ödenecek
Bakım ve onarım hizmeti alınacak mask
Bakım ve onarım hizmeti alınacak
Araç ve iş makinası bakım ve tamir hizmeti alınacak mask
Araç ve iş makinası bakım ve tamir hizmeti alınacak
Bina inşaatı yaptırılacak mask
Bina inşaatı yaptırılacak
Emniyet Hasan Can'ın hayaline kayıtsız kalmadı mask
Emniyet Hasan Can'ın hayaline kayıtsız kalmadı
İzmit Körfezi’nde hedef sağlıklı ekosistem mask
İzmit Körfezi’nde hedef sağlıklı ekosistem
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL