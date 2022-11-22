22 Kas 2022 - 09:54- Siyaset G: 22 Kas 2022 - 10:46

"Gittik, gördük; gözlerimize inanamadık!"

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, dün akşam giriş ve çıkışları beton bariyerlerle kapatılan Fethiye Caddesi’ne gitti
"Gittik, gördük; gözlerimize inanamadık!" mask
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AMAÇ FARKLI

İzmit Belediyesi’nin, Fethiye Caddesi’nde yapılacak Vakıf İş Hanı inşaatını bahane ederek, farklı amaçlar taşıdığını ifade eden Güney şunları söyledi: ”İzmit’in göbeği, Fethiye Caddesi’nde aylardır taş döşeme işini bitiremeyen anlayış, şimdi de giriş ve çıkışları beton bariyerlerle kapatıp, sırf AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı diye Cumhuriyet Bulvarı’nın (yeni yürüyüş yolu) ‘yıkılması’ için mücadele ediyor.”

YAZIKLAR OLSUN

“Fethiye Caddesi’ndeki bir inşaat alanında çalışacak iş makinelerinin zorla Cumhuriyet Bulvarı’ndan geçmesi için uğraşıyor. Soruyoruz; bu caddeye ambulans, itfaiye aracı ya da çöp arabası girmek istediğinde de yine Cumhuriyet Bulvarı’nı mı yıkın diyeceksiniz? Bütün bunlar ne uğruna, açıklayayım; gözü dönmüşçesine bir kavga arzusu ve buradan elde edilecek siyasi rant uğruna. İzmit böyle bir işkenceyi, bu kadar basit hesapları daha önce hiç görmedi, yaşamadı. Yazıklar olsun.”

# itfaiye, Büyükşehir Belediyesi, İzmit belediyesi

22 Kas 2022 - 09:54 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İzmi̇tli̇ - SEN,İZMİT BELEDİYESİNİ DE SİBELLE BERABER KAYBETTİRDİĞİNİZDEDE GÖZLERİNE O GÜN BUGÜNDÜR İNANAMIYORSUN ALİİİİİİİİİ.KOMİKSİN VESSELAM ALİİİİİİİİ.KOMEDYEN ALİİİİİİ.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 12:42
02

Vatandaş - Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın.Sizin siyaset adına birbirinize karşı hasmane tutumumuzun zararını İzmit'li vatandaşlarımız çekiyor.Amacınız Miilete hizmet değil, siyasi çekişmelerden oy devşirmek ama bu Millet aptal değil, görüyor yaptıklarınızı...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 12:25
01

Izmitliiii - sizin işiniz gücünüz sizden daha iyi iş yapanlara çamur atmak

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 11:38
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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