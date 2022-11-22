"Gittik, gördük; gözlerimize inanamadık!"

İzmit Belediyesi’nin, Fethiye Caddesi’nde yapılacak Vakıf İş Hanı inşaatını bahane ederek, farklı amaçlar taşıdığını ifade eden Güney şunları söyledi: ”İzmit’in göbeği, Fethiye Caddesi’nde aylardır taş döşeme işini bitiremeyen anlayış, şimdi de giriş ve çıkışları beton bariyerlerle kapatıp, sırf AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı diye Cumhuriyet Bulvarı’nın (yeni yürüyüş yolu) ‘yıkılması’ için mücadele ediyor.”

YAZIKLAR OLSUN

“Fethiye Caddesi’ndeki bir inşaat alanında çalışacak iş makinelerinin zorla Cumhuriyet Bulvarı’ndan geçmesi için uğraşıyor. Soruyoruz; bu caddeye ambulans, itfaiye aracı ya da çöp arabası girmek istediğinde de yine Cumhuriyet Bulvarı’nı mı yıkın diyeceksiniz? Bütün bunlar ne uğruna, açıklayayım; gözü dönmüşçesine bir kavga arzusu ve buradan elde edilecek siyasi rant uğruna. İzmit böyle bir işkenceyi, bu kadar basit hesapları daha önce hiç görmedi, yaşamadı. Yazıklar olsun.”