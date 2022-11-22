Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzine indirim gelecek. Motorinde ise bir değişim olmayacak. Petrol fiyatlarının geçen hafta yüzde 9’a yakın değer kaybetmesi, benzinde indirimleri beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş gerileyecek. Benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim gelmişti.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

KOCAELİ'NİN YAKIT FİYATLARI

İşte Kocaeli'nin ilçe ilçe yakıt fiyatları;