Kahkaha tufanına hazır olun... 24 kasım'da Büyük Sahne'de tufan kopacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu yıl 25. sezonuyla perdelerini açtı. Afife Tiyatro Ödülleri’nde En Başarılı Oyun ödülünü alan Vişne Bahçesi ile sezona başlayan Şehrin Tiyatrosu, yeni sezonda izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Bu kapsamda sahnelendiği her ülkede ve şehirde doyulmaz bir keyif bırakan Yoldan Çıkan Oyun adlı tiyatro 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de SDKM Büyük Sahne’de seyirci ile buluşacak.
KAHKAHA TUFANINA HAZIR OLUN
Şehir Tiyatrosu yepyeni bir komedi ile tiyatro severleri buluşturuyor. Dünyada gişe rekorları kıran, herkesin beğenerek izlediği Yoldan Çıkan Oyun adlı tiyatro şehirde komedi rüzgarı estirecek. Tüm ekibin coşkuyla hazırlandığı oyun unutulmayacak anlara sahne olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.