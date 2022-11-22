Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan vatandaş, "Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi'nde devam etmekte olan Şevki Yılmaz'a ait Özel Nadide Okulları inşaatında usulsüz ve izinsiz bir şekilde inşaat kazı çalışmaları devam etmektedir" dedi.
"İnsanların yol hürriyeti kısıtlanıyor"
Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan vatandaş, "Usulsüz ve izinsiz olduğunu düşündüğümüz bir şekilde şu anda üç kat temel kazılmıştır. Kavanzade Konakları Sitesi'nin hemen alt yolu izinsiz ve keyfi bir şekilde kullanıma kapatılmıştır. İnsanların yol hürriyeti kısıtlanmıştır. İnşaat alanına sınır olan ara sokakta, yetkililerden izinsiz bir şekilde kendi lehlerine genişletildiği tespit edilmişti. Ayrıca bu mahallede 2 kat olan ruhsat izni bu okulla mahsus 4 kat olarak çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Nurhan - imar da usulsuzluk kartepede bol 2 kat imar var ama tüm inşaatlar 4kat yapıldı
Osmann - İnsanoğlunu para kazanma hırsı ağır basınca, kalbini de az bozmuşsan yapacak hiç bir şey yok. İşte az muhterem şevki hocamız Müslüman'lığa gelince en ön saflarda, konu bencillik olunca hakkını da kimseye yedirmez, altta olanı her zaman ezer geçer, geçmişten gelen mevkisini kullanır, cemaat arkadaşlarını kullanır, eşrafını kullanır, hakkıyla ya da haksız ama her zaman o kazanır. Eeeee şevki yılmaz hoca, bu yaptıklarının bir de hesap verme tarafı var, orada ne yapacaksın?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.