Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan vatandaş, "Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi'nde devam etmekte olan Şevki Yılmaz'a ait Özel Nadide Okulları inşaatında usulsüz ve izinsiz bir şekilde inşaat kazı çalışmaları devam etmektedir" dedi.

"İnsanların yol hürriyeti kısıtlanıyor"

Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan vatandaş, "Usulsüz ve izinsiz olduğunu düşündüğümüz bir şekilde şu anda üç kat temel kazılmıştır. Kavanzade Konakları Sitesi'nin hemen alt yolu izinsiz ve keyfi bir şekilde kullanıma kapatılmıştır. İnsanların yol hürriyeti kısıtlanmıştır. İnşaat alanına sınır olan ara sokakta, yetkililerden izinsiz bir şekilde kendi lehlerine genişletildiği tespit edilmişti. Ayrıca bu mahallede 2 kat olan ruhsat izni bu okulla mahsus 4 kat olarak çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.