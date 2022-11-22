Genç baba yaşam savaşını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre Dilovası Diliskelesi Mahallesinde yaşayan tır sürücüsü Habib Daşdemir (31) 3 Kasım'da kullandığı tırın Ankara’da yan yatması sonucu geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Daşdemir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı hastanede 17 günlük yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Taşdemir'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Daşdemir'in cenazesi Diliskelesi Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Diliskelesi Mezarlığında toprağa verildi.