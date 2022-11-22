Eskişehir’de oto hırsızlıkları yaptılar, Kocaeli’nde yakalandılar

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen oto hırsızlığı olaylarının faillerini Kocaeli’nde yakalayarak Eskişehir’e getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçeler; Odunpazarı ve Tepebaşı’nda, farklı tarihlerde gerçekleşen oto hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sonucunda, 4 olayın failleri N.K. ve C.G., Kocaeli ilinde yakalanarak Eskişehir’e getirtildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.