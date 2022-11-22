22 Kas 2022 - 11:21- Ekonomi G: 22 Kas 2022 - 11:33

İşsizlere müjde! Gölcük Tersanesi 98 personel alacak

Gölcük Tersane Komutanlığı, bünyesinde çalıştırmak üzere toplam 98 işçi alacak
İşsizlere müjde! Gölcük Tersanesi 98 personel alacak mask
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İş başvuruları 25 Kasım Cuma günü sona erecek. İlan ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için; İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET, ALO 170 hattı, İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezleri üzerinden başvurularını yapacaktır.

İŞE ALINACAK MESLEK VE SAYILARI

  • Armatör                              8
  • Elektrik bölümü                 10
  • Tekne bölümü                   17
  • İnşaat ustası                       1
  • Elektronik bölümü              10
  • İş makinesi operatörü         6
  • Fiberglasçı                          8
  • Boyacı                                10
  • Metal sac işleme işçisi        6
  • İzolasyon                            5
  • Gemici                                3
  • Çarkçıbaşı (gemi)               2
  • Hidrolik pnömatikçi             5
  • Borucu                                6
  • Güverte kaptanı                  2
# elektrik

22 Kas 2022 - 11:21 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Dost - İşsizlere değil TORPİLLİLERE müjde.Gölcük'te Gürcülere iş imkanı...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 12:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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