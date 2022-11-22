İşsizlere müjde! Gölcük Tersanesi 98 personel alacak

İş başvuruları 25 Kasım Cuma günü sona erecek. İlan ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için; İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET, ALO 170 hattı, İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezleri üzerinden başvurularını yapacaktır.
İŞE ALINACAK MESLEK VE SAYILARI
- Armatör 8
- Elektrik bölümü 10
- Tekne bölümü 17
- İnşaat ustası 1
- Elektronik bölümü 10
- İş makinesi operatörü 6
- Fiberglasçı 8
- Boyacı 10
- Metal sac işleme işçisi 6
- İzolasyon 5
- Gemici 3
- Çarkçıbaşı (gemi) 2
- Hidrolik pnömatikçi 5
- Borucu 6
- Güverte kaptanı 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dost - İşsizlere değil TORPİLLİLERE müjde.Gölcük'te Gürcülere iş imkanı...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.