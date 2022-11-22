İşsizlere müjde! Gölcük Tersanesi 98 personel alacak

İş başvuruları 25 Kasım Cuma günü sona erecek. İlan ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için; İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET, ALO 170 hattı, İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezleri üzerinden başvurularını yapacaktır.

İŞE ALINACAK MESLEK VE SAYILARI