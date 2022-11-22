Fuchsports. TR yayınladı… 2. sıradayız

2 ve 3. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan Fuchsports.TR geride bıraktığımız hafta toplam 17 maç yayınladı. Bu maçlar arasında yer alan Kocaelispor – Diyarbekirspor maçını 51.500 farklı IP adreslerinden izledi. Bu maçta en çok izlenen ikinci maçı oldu. Ancak zaman zaman yayında kopmalar meydana gelince yeşil siyahlılar yaşanan duruma tepki gösterdi.

BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN MAÇLAR

1.Bursaspor - Isparta 32: 90.500

2.Kocaelispor - Diyarbekir: 51.500

3.Amedspor - Bayburt: 49.500

4.Çatalcaspor - Eskişehir: 36.500

5.Somaspor - Şanlıurfa: 29.500

6.Çorum FK - Erzincan: 27.500