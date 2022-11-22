Fuchsports. TR yayınladı… 2. sıradayız

2 ve 3. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan Fuchsports.TR geride bıraktığımız hafta toplam 17 maç yayınladı. Bu maçlar arasında yer alan Kocaelispor – Diyarbekirspor maçını 51.500 farklı IP adreslerinden izledi. Bu maçta en çok izlenen ikinci maçı oldu. Ancak zaman zaman yayında kopmalar meydana gelince yeşil siyahlılar yaşanan duruma tepki gösterdi.
BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN MAÇLAR
1.Bursaspor - Isparta 32: 90.500
2.Kocaelispor - Diyarbekir: 51.500
3.Amedspor - Bayburt: 49.500
4.Çatalcaspor - Eskişehir: 36.500
5.Somaspor - Şanlıurfa: 29.500
6.Çorum FK - Erzincan: 27.500
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.