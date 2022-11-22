Erhan Altın Fethiyespor’da

Kocaelispor’un grubunda yer alan Fethiyespor geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Mesut Toros ile yollarını ayırmıştı. Muğla ekibinin yeni hocası Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Erhan Altı oldu. Altın ekibini değiştirmedi… Altın’ın yardımcılığını Fethiyespor’da da bir dönem forma giymiş, Kocaelispor’un unutulmaz santrforlarından Taner Gürleri yapacak. Kaleci antrenörü olarak Fevzi Tuncay görev alacak, kondisyoner de Çağlayan Çağlar olacak. 66 yaşındaki Erhan Altın, Kocaelispor dışında Göztepe, Giresunspor, Denizlispor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Samsunspor ve son olarak Vanspor’da görev yapmıştı.