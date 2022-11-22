Erhan Altın Fethiyespor’da

Kocaelispor’un grubunda yer alan Fethiyespor geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Mesut Toros ile yollarını ayırmıştı. Muğla ekibinin yeni hocası Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Erhan Altı oldu. Altın ekibini değiştirmedi… Altın’ın yardımcılığını Fethiyespor’da da bir dönem forma giymiş, Kocaelispor’un unutulmaz santrforlarından Taner Gürleri yapacak. Kaleci antrenörü olarak Fevzi Tuncay görev alacak, kondisyoner de Çağlayan Çağlar olacak. 66 yaşındaki Erhan Altın, Kocaelispor dışında Göztepe, Giresunspor, Denizlispor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Samsunspor ve son olarak Vanspor’da görev yapmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.