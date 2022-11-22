Huzurevi sakinleri farklı bir gün geçirdi

Kocaelispor’un Samed Ali’nin golü ile 1-0 kazandığı Diyarbekirspor maçını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kocaeli Huzurevi Sakinleri de izledi. Mücadeleyi protokolde kendilerine ayrılan bölgeden izleyen huzurevi sakinleri farklı bir heyecan yaşadı. Tadu Mimarlık İnşaat Şirketi de vatandaşlarımıza çeşitli hediyelerde bulundu. Yeşil siyahlı kulübünün her iç saha maçında böylesi kurum ve kuruluşlarla irtibata geçileceği ve 100 vatandaşımızı ağırlayacağız ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.