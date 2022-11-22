22 Kas 2022 - 11:34- Spor G: 22 Kas 2022 - 12:00

Huzurevi sakinleri farklı bir gün geçirdi

Erdem Övüç
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Huzurevi sakinleri farklı bir gün geçirdi mask
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Kocaelispor’un Samed Ali’nin golü ile 1-0 kazandığı Diyarbekirspor maçını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kocaeli Huzurevi Sakinleri de izledi. Mücadeleyi protokolde kendilerine ayrılan bölgeden izleyen huzurevi sakinleri farklı bir heyecan yaşadı. Tadu Mimarlık İnşaat Şirketi de vatandaşlarımıza çeşitli hediyelerde bulundu. Yeşil siyahlı kulübünün her iç saha maçında böylesi kurum ve kuruluşlarla irtibata geçileceği ve 100 vatandaşımızı ağırlayacağız ifade edildi.

 
# Kocaelispor

22 Kas 2022 - 11:34 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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