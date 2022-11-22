22 Kas 2022 - 11:49- Siyaset G: 22 Kas 2022 - 11:54

Kartepe'nin 30 senelik Aile Hekimi de İyi Parti'ye katıldı

Yaklaşık otuz senedir Kartepe Köseköy ve İstasyon Mahallesinde hekimlik yapan ve geniş bir kesim tarafından tanınıp sevilen Aile Hekimi Cengiz Şener, emekli olduktan sonra İYİ Parti'ye katıldı. Şener'in rozetini İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel birlikte taktı
Kartepe'nin 30 senelik Aile Hekimi de İyi Parti'ye katıldı mask
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İYİ Parti Kartepe İlçe Binasında gerçekleşen törende taktığı rozet ile İYİ Parti'li olan Doktor Cengiz Şener yaptığı konuşmada; "Emekli olma düşüncesi hasıl olduğu günden itibaren, ailem ve sosyal çevrem siyasete girmem ve bu Partininde İYİ Parti olması gerektiği yönünde telkinlerde bulunuyorlardı. Bu süreçte Siyasete katılma kararı verirken, Tabi ki benimde Ülke'nin kötü gidişi ile ilgili kaygılarım bu noktada etkiliydi ama en önemlisi ise Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve İYİ Parti'nin liyakatli kadrolarına olan inancımdı. Ailem ve sosyal çevreminde benimle aynı düşünüyor olması ise  haklılığımın kanıtı oldu. Siyasette yeniyim dolayısıyla heyecanlıyım, burada olmamın tek sebebi halka hizmet ve milletime karşı duyduğum aşktır." dedi.

Tören de Şener'i tebrik eden Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel;"Sevgili Cengiz hocamı tebrik ediyor, aramıza hoşgeldiniz diyorum. Biliyorsunuz Kartepemiz devletin sağlık ile ilgili imkanlarından neredeyse Türkiye'de en az faydalanan İlçelerden biridir, Cengiz hocamın deneyimi ve bilgi birikimi ile Kartepemizde vatandaşımızın menfaatlerini gözetecek çalışmalar geliştirecek ve gerçekleştirmek için çalışacağız." dedi.

Şener'e Parti Rozetini takan İl Başkanı Şanbaz Yıldız sözlerine maşallah Kartepe diyerek başladı. İlçe Başkanı Tamyüksel'in göreve atandığı günlerde Kartepe teşkilatının durumunu hatırladığını belirten Yıldız;"Bugün İYİ Parti Kartepe Teşkilatı bize adeta bir İktidar Partisi imajı veriyor, hemen hemen her gün Kartepe'nin sevilen, sayılan, önemli kariyer sahibi isimleri Partimize katılıyorlar. Haluk Başkan'ın söylediğine göre de katılımlar hız kesmeden devam edecek ve inşallah Kartepe'de birinci parti olacağız. Bu vesileyle bugün aramıza katılan kıymetli Cengiz hocaya da aramıza hoşgeldiniz diyorum. Bu mücadele İYİ ile Kötü'nün, Hak ile Batıl'ın mücadelesidir. Seçim gününe kadar durmadan çalışacağınızdan şüphem yok. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

# türkiye, sağlık, İyi Parti, Kartepe

22 Kas 2022 - 11:49 - Siyaset

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