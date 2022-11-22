Trabzonlular bu maça akın edecek

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor, Kocaeli Stadı’nda hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan maçın saati henüz netleşmedi. Kocaelispor ise 11 Aralık’ta Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaeli ve çevre illerdeki Trabzonluların bu maça akın edeceği düşünülüyor.

TAM 11 YIL SONRA

12 Mart 2011’de Trabzonspor'un cezası nedeniyle İzmit İsmetpaşa Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo mavili ekip, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. İlginçtir ki Trabzonspor’un rakibi yine Kasımpaşa olacak ancak maçın stadı, şu an tarih olan İsmetpaşa yerine Kocaeli olacak. Dünya Kupası maçları nedeni ile verilen boşlukta Kocaeli Stadı’nda bir hazırlık maçının daha oynanabileceği gündemde.