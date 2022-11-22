31. Kalite Kongresi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) katkılarıyla gerçekleştirilen kongrenin açılış töreninde konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, salgın nedeniyle 2 yıldır çevrim içi gerçekleştirdikleri kongreyi, bu yıl yüz yüze yaptıklarını belirtti.

Bu yıl dünyanın en önemli gündem konularından biri olan risk yönetimini ana tema olarak belirlediklerini aktaran Bayraktar, kongrede kapıdaki risklerin yanı sıra bu risklerin ötesini de ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak istediklerini kaydetti.

"Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet" temasını seçmelerindeki temel belirleyici unsurların, Dünya Ekonomik Forumu çıktıları ve artan küresel riskler ile içinde bulundukları karmaşa ve belirsizlik ortamı olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Yaşam şeklimiz ve iş anlayışımız, değişimin de ötesinde hızlı dönüşüm içinde ilerliyor. Küresel hedeflerin baskısıyla çevresel, sosyal ve ekonomik alanlardaki başarı ölçütlerimiz de buna bağlı olarak değişiyor. Bizler de karşı karşıya kaldığımız riskler için doğru çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Riskleri aşmamızın temel koşulunun ise insanlık olarak hep birlikte bu dönüşüm çabasına destek vermemizden geçtiğine inanıyoruz. Herkesin katılabileceği sürdürülebilir bir dünya çabasında başarıya ulaşabilmemiz, bilimde, sektörlerde ve toplumda özgür olmamıza ve bu özgürlüğü sağlayacak bir adalet zemini oluşturmamıza bağlıdır. İşte bu yüzden adaletin ışığında, risklerin karanlık tarafını aydınlık birer fırsata dönüştürecek cesareti gösterebilecek olanlarla birlikte bugün buradayız."

İki gün sürecek kongrede değinecekleri konuları 10 farklı oturum başlığında topladıklarını anlatan Bayraktar, bunlara ilişkin bilgi verdi.

KalDer olarak yaygınlaştırmak istedikleri ilkelerin dayanağının Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından geliştirilen EFQM modeli olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Üyesi olduğumuz EFQM ile ilgili bizi heyecanlandıran ve sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığımız bir gelişme yaşandı. Dünyanın takip ettiği EFQM Forumu'nu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına Nisan 2024'te EFQM Ülke Temsilcisi Türkiye Kalite Derneği ve EFQM yerel paydaş kuruluşlarımız işbirliğiyle ev sahipliğini üstlenerek İstanbul'da düzenleyeceğiz. Bizi heyecanlandıran diğer gelişmeler ise planlarımızda olan iki büyük ödül töreni. Bunlardan birincisi Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri, ikincisi ise Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun yayınları özendirmek için ilk kez vereceğimiz Medya Mükemmellik Ödülleri olacak. Ödüllerimizin temel hedefinde bu alanlardaki başarılı çalışmaların tüm kurum ve kuruluşlara örnek olması ve ilham vermesi özendirilmelerinin sağlanarak toplum nezdinde farkındalık düzeyinin artırmak olarak yer alıyor. Bu hedefe ulaşacağımıza ise yürekten inanıyoruz."

"Çevresel riskler, riskler haritasının en üstünde"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise dünyadaki risklere değinerek, "Üretmenin ötesinde, üretime dair birtakım standartları belirlemenin ötesinde sosyal yaşama, psikolojik yaşama dair birçok standardı beraberinde düşünen bir akla sahip olmamız lazım." dedi.

Çevresel risklerin, riskler haritasının en üstünde yer aldığına işaret eden Büyükakın, "Geçmiş yüzyıla ait, geçmiş iki yüzyıla ait gerçeklikten hareketle inşa edilen sosyal bilimin ve teknokratik yaklaşımların eksikliklerini de fark etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bilgiden değil, daha çok bilgelikten esinlenen bir yaklaşımla, sadece üretimde kalitenin değil, topyekun toplumsal dayanışmanın, gelirdeki paylaşım adaletinin de olduğu, hukukun sadece hukuk olmadığı, adalet olabilmesi için ahlakla da vicdanla da beraber düşünülmesi gerektiği gibi bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini, riski konuşurken, riskin ötesini konuşurken, aslında riskin ötesindeki tüm bu değerleri konuşmamız gerektiğini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da konuşma yaptı. Yarın sona erecek kongrede, 10 farklı konu, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, vakıf ve dernek başkanlarından oluşan alanında uzman konuşmacılarla ele alınacak.