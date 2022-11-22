22 Kas 2022 - 12:10- Yaşam G: 22 Kas 2022 - 12:13

Belediye Başkanı ile bir gün
Belediye Başkanı ile bir gün mask
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Darıca Belediyesi'nin ödüllü Gençlik Koridoru Projesi çerçevesinde sosyal medya üzerinden yapılan "Muzaffer Abiyle Bir Gün" çekilişini kazanan Ensar Tok, bir gün boyunca Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a saha çalışmalarında eşlik ederek, farklı bir deneyim yaşadı.


Makam ziyaretlerinin yanı sıra ev ziyaretleri ve saha çalışmalarında da gece geç saatlere kadar Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanında bulunan Ensar Tok, hayatı boyunca unutamayacağı bir deneyim yaşadığını ifade ederek, kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisinden dolayı teşekkür eden Ensar Tok, "İyi ki bu yarışmaya katılmışım ve çekilişi kazanmışım. Belediye Başkanımızı yakından tanıma fırsatı bulduğum için de çok şanslıyım. Gerçekten gençlere ilgi gösteren ve önemseyen bir başkanımız var. Belediye başkanlığı gerçekten çok zor ve yorucu, bir o kadar da fedakarlık isteyen bir iş. Bir gün boyunca belediye başkanımızla birçok etkinliğe katıldık. Gece geç saatlere kadar vatandaşların içinde hep onlarla yan yana olduk. Muzaffer Başkanım bana gün boyunca bir abi gibi yaklaşarak ilgi gösterdi. Kendisine bir kez daha desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca belki bir daha bulamayacağım bir şans yakaladım ve farklı bir deneyim yaşadım" dedi.

"Gençlerin abisi olmak için çalışıyorum"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisine gün boyu eşlik eden Ensar Tok’a teşekkür ederek, "Darıca Belediyesi olarak her zaman gençlerin elinden tutmak, onlara yol göstermek istiyoruz. Belediye başkanlığından ziyade gençlerin abisi olmak için çalışıyorum. Bu projemizde bizimle bir gün geçiren Ensar kardeşimize teşekkür ediyorum. Sabah okulda bayrak töreni ile başlayan tempomuz gece geç saatlere kadar devam etti. Bundan sonra da farklı projelerle yine gençlere iç içe olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

22 Kas 2022 - 12:10 - Yaşam

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