Kocaeli'de yapı ruhsatı 4 bin 403, izin belgesi verilen daire sayısı 4 bin 657

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %8,0, daire sayısı %3,8 ve yüzölçümü %4,7 azaldı.

Toplam yüzölçümün %51,7'si konut alanı olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Belediyeler tarafından 2022 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 31,8 milyon m² iken; bunun 16,4 milyon m²'si konut, 9,0 milyon m²'si konut dışı ve 6,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kocaeli ilinde Yapı ruhsatı verilen daire sayısı 4 bin 403, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı 4 bin 657 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde 2022 yılı III. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 4 bin 403, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 4 bin 657 oldu.

Sakarya ilinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı 2 bin 396, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı 2 bin 614 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde 2022 yılı III. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 2 bin 396, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 2 bin 614 oldu.

Düzce ilinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı 855, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı 965 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2022 yılı III. çeyreğindeYapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 855, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 965 oldu.

Bolu ilinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı 376, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı 630 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinde 2022 yılı III. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 376, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam 630 oldu.

Yalova ilinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı bin 242, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı bin 502 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde 2022 yılı III. çeyreğinde Yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam bin 242, Yapı kullanma izin belgesi verilen Daire sayısı toplam bin 502 oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %2,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %3,7 artarken, daire sayısı %0,8 ve yüzölçümü %2,8 azaldı.

Toplam yüzölçümün %58,2'si konut alanı olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Belediyeler tarafından 2022 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 27,5 milyon m² iken; bunun 16,0 milyon m²'si konut, 6,0 milyon m²'si konut dışı ve 5,5 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.