Sarı Fırtına geçerken uğradı

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Ketimizin merhum efsane esnaflarından terzi Cemal Sarar’ın oğlu eski futbolcu Cengiz Sarar’ın önemli misafiri vardı. Yahyakaptan’da Fava Meze&Muhabbet'in işletmeciliğini yapan Sarar, Beşiktaş ve Milli takımın unutulmaz yıldız oyuncusu “SARI FIRTINA” lakaplı İzmitli Metin Tekin, pazar gecesi mekana uğrayarak hasret giderdi. Tekin’e yoğun ilgi vardı.