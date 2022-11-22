Remzi Dilli pir geldi pir gitti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’da idari menajerlik görevine eski milli basketbolcu ve A Milli Kadın Basketbol takımı ve birçok önemli kulüpte görev alan Remzi Dilli getirilmişti. Kısa bir süre önce gerçekleşen bu birliktelik sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada “Ailevi sebeplerden dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kalan İdari Menajerimiz Remzi Dilli’ye bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” denildi.