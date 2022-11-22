Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek 27 yıl önce çıktığı yolculuğunda bugüne kadar 3 milyonun üzerinde çocuğa dokundu. Bugün de 27 yıldır olduğu gibi her çocuğun temel hak ve özgürlüklerini savunan ve nitelikli eğitime erişim hakkı için çalışan TEGV, etkinlik noktalarında ve uzaktan atölyelerinde ‘Çocuk Hakları’ konusunda çocukları bilinçlendiriyor, çocukların haklarını savunmaları için onlara özgüven aşılıyor.

NİTELİKLİ EĞİTİM DESTEĞİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 Kasım 1989’de kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul ediliyor. 27 yılda 95 bin gönüllüsünün desteğiyle 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veren TEGV, 24 ilde 8 Eğitim Parkı, 28 Öğrenim Birimi ve 18 Ateşböceği ile toplam 55 etkinlik noktasında çocuklara eğitim desteği veriyor.

SEVGİ DOLU YARINLAR

Bu yılki çocuk hakları etkinliklerini Symbol Yaşam Merkezinde gönüllüleri ile gerçekleştiren Tegv Kocaeli Öğrenim Birimi çocuklar için kurduğu atölyelerle kendi günlerinde çocukların eğlenmesini sağladı. Çocukların sağlıklı ilişkilerin çevrelediği, sevgi dolu, yarınından kaygı duymaksızın bugününü yaşayabilen bir ortamda yetiştirmek, toplumun fertlerini de bu konuda daha duyarlı olmalarını sağlayabilmek için farkındalık uyandıracak çalışmalar yapan eğitim gönüllüleri vakfı Kocaeli öğrenim birimi kurdukları stand ile yüz boyama, ebru sanatı, çocuk haklarına dair kutu oyunları, çocuklar ile birlikte haklarını anlatan yaka rozetleri tasarımı ve origami gibi atölyeleri gerçekleştirdiler.

OYNAMA HER ÇOCUĞUN HAKKI

Daha iyi bir geleceğin ancak haklarının farkında, bilgili, birikimli, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmekle mümkün olduğuna inanan TEGV, 55 etkinlik noktasında ve uzaktan eğitim imkanlarıyla çocukların kendi hakları olduğunun farkına varmaları için çeşitli atölyeler düzenliyor ve çalışmalar yürütüyor. TEGV, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde her çocuğun; dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun eğlenceli aktivitelerde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama özgürce katılma hakkı gibi başlıca çocuk haklarına vurgu yaparak çocukların sahip oldukları haklara dikkat çekiyor.