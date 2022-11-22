Yaş meyve ve sebze ihracatı 239,3 milyon doları açtı

Türk yaş meyve sebze sektörü olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik büyük gayret gösterdiklerini belirten Başkan Ferhat Gürüz, bir yandan yurt içi ve yurt dışı fuarlara katıldıklarını diğer yandan düzenlenen özel nitelikli alım heyetleri vasıtasıyla ihracatçıları alıcı firmalarla buluşturduklarını söyledi.