Türk yaş meyve sebze sektörü olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik büyük gayret gösterdiklerini belirten Başkan Ferhat Gürüz, bir yandan yurt içi ve yurt dışı fuarlara katıldıklarını diğer yandan düzenlenen özel nitelikli alım heyetleri vasıtasıyla ihracatçıları alıcı firmalarla buluşturduklarını söyledi.
22 Kas 2022 - 15:34- Ekonomi Güncelleme: 22 Kas 2022 - 16:16
Yaş meyve ve sebze ihracatı 239,3 milyon doları açtı
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye geneli sektör ihracatının ekim ayında 239,2 milyon dolara ulaştığını, Birlik olarak bu performansa yüzde 49 oranında destek verdiklerini açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.