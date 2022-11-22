Vatandaş: Asgari ücrete zam istemiyoruz, sadece geçinmek istiyoruz

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenleme için süreç hızlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki ay toplanacak. Enflasyon oranının yükselmesi, yakıt ve gıda fiyatlarının artması, elektrik ve suya gelen zamlar sonucunda vatandaşlar asgari ücrete gelecek zammı ve geçim derdini konuşmaya başladı. Kocaeli Gazetesi olarak vatandaşlardan aldığımız görüşlere göre, çalışanların 9’undan 8’i asgari ücrete zam gelse dahi raflardaki fiyatlar arttığı için borç içerisinde yaşıyor.

“ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMASIN”

Ev Hanımı Nermin Kılıçarslan, “Bu ekonomide asgari ücret 10 bin TL üzerinde olmalı. Kira fiyatları, doğalgaz, elektrik aldı başını gitti. 1 milyondan aşağı ev yok. Ekmeğin fiyatı bile 5 lira oldu. Her şeye yine zam gelecek. Bakmayın insanların alışveriş yaptığına. Kış geldi mecburen kredi kartıyla yapıyorlar. Devlet asgari ücrete zam yapmasın, her şeyin fiyatını düşürsün, ben ona da razıyım” dedi.

“FİYATLAR DÜŞSE RAHATLARIZ”

Üniversite Öğrencisi Yıldız Demir, “Asgari ücret 10 bin liranın altına düşmemeli ama asgari ücrete zam gelince her şeye zam geliyor. Aslında asgari ücrete zam gelmese, fiyatlar düşse rahatlarız. Ben asgari ücrete gelen zamma bakmıyorum, cebimde ne kadar kaldığına bakıyorum. İstediği kadar zam gelsin, yine her şey zamlandıkça cebimizde aynı şey kalıyor. Değişen tek şey rakamlar, enflasyon aynı” dedi.

“ZAM GELMESİN, FİYATLAR DÜŞSÜN”

Üniversite Öğrencisi Zeynep Taç, “Her şey çok pahalı, asgari ücretle geçinmek hep çok zor. Asgari ücrete zam gelecek her şey yine zamlanacak, hiçbir şey değişmiyor. Zam gelmesin, fiyatlar düşsün, o zaman mutlu oluruz. Bu ekonomik şartlarda kimse geçinemiyor” ifadelerine yer verdi.

“ASGARİYE ZAM GELSE NE OLACAK?”

Emekli Metin Sucu, “Ben emekli oldum ama hala çalışıyorum çünkü para yetmiyor. Asgari ücret en az 10 bin lira olsun, başka da hiçbir şeye zam gelmesin ki şu an geçinebilelim. Asgari ücrete zam gelse ne olacak? Yine fiyatlar artıyor artık bunu Türkiye’de anlamayan kalmadı. Zam gelse de kimse mutlu değil, insanımız aptal değil. Artık kısır bir döngünün içerisindeyiz ve bunun farkındayız” dedi.

“KENDİMİ ZOR GEÇİNDİRİYORUM”

Satış Danışmanı Rabia Ulusoy, “Asgari ücret artınca diğer ürünlere de zam geleceği için zam gelmesi bir şey ifade etmiyor. Ben tek yaşıyorum, kendimi zor geçindiriyorum, bir aile babasını düşünün bu zamlarla nasıl geçinsin? Kira fiyatları 5 bin lira olmuş, faturaları, gıdayı çıkartın. Çocuk okutuyorsa onun masrafları ya da bebeği varsa? Asgari ücret 10 bin lira olsa da bu fiyatlarla geçinilmez” dedi.

“CANIMI DİŞİME TAKTIM, BORÇ ÖDÜYORUM”

Satış Danışmanı- Öğrenci Sertap Ergül, “Ben hem okuyorum hem çalışıyorum, başka çarem yok. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Önümüzdeki aylarda nişanlanacağım, şimdiden alışveriş yapıyorum, asgari ücrete zam gelince her şeyin fiyatı daha çok artacak. Canımı dişime taktım, sadece borç ödüyorum. Dedemin eskiden evinde çeşit çeşit zeytin olurdu. Şimdi tek çeşit kahvaltı ediyoruz” dedi.

“EN AZ 9-10 BİN OLMALI”

Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Özdemir, “Asgari ücretin en az 9-10 bin lira olması gerekiyor. Her şey çok pahalı, özellikle çocuk okutan insanların geçinebilmesi için asgari ücretin artması gerek. Şu anki durumda asgari ücret çok düşük kalıyor, her şeye zam geldi. Umarım asgari ücrete zam geldikten sonra yine zam gelmez çünkü o zaman zam yapılmasının bir anlamı da kalmıyor” dedi.

“DOĞALGAZI AÇMAYA KORKUYORUZ”

Ev Hanımı Meltem Emanet, “Gelen zamlara bakılırsa asgari ücretin iki katına çıkması gerekiyor. Her şey çok pahalı, kış geldi, doğalgazı yakmaya korkuyoruz. Geçen sene 500 lira doğalgaz faturası ödüyordum, bu yıl bin lira olur herhalde. Bu fatura fiyatlarıyla bu kiralarla nasıl geçineceğiz? Asgari ücretle geçinilmez” dedi.

“İŞSİZ SAYISI ARTACAK”

Muhasebeci Tuğba Uzun, “Asgari ücrete zam geldiğinde çalışanların çoğu işten çıkarılacak. Şirketler küçülmeye gidecek. İnsanlar zaten asgari ücretle geçinemiyor, bir de işsiz kalacaklar, işsizlik sayısı artacak. Ne işveren ne de çalışan mutlu olacak. Sigortasız çalıştıranlar artacak. Daha önce de yaşandı hala yaşanıyor. İnsanlar zaten asgari ücrete zam istemiyor, geçinebilmek istiyor. Biz asgari ücrete zam yapılsa da gelen zamlarla geçinemiyoruz” dedi.