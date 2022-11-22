İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, 3 Aralık’ta yapılacak olan kongre öncesi yönetim kurulu üyeleri ve partinin üyeleri ile yemekli toplantıda buluştu. Kılınçsoy, Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan bir kafede düzenlediği yemekli toplantıda 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan ilçe kongresinde aday olduğunu açıkladı.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Mevcut Başkan Orhan Kılınçsoy, “Mart 2019’da ilçe başkanlığıyla başlayan serüvenimize 3 Aralık’tayapılacak kongre ile aramıza yeni katılan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimizle birlikte yürüyeceğiz. Allah kısmet ederse 3 Aralık’ta da herkese sandıkta cevabı verecek gücümüz var. Ben Karamürsel’de olduğum sürece ve benim yanımda arkadaşlarım, abilerim, ablalarım olduğu sürece Karamürsel’de İYİ Parti’yi kimseye peşkeş çektirmeyiz. İYİ Parti’de üye olan, ben üyeyim diyen herkes aday olabilir” dedi.