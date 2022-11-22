Türkkan, Gölcük Devlet Hastanesi’ni Bakan Koca’ya sordu

Gölcük Devlet Hastanesi inşaatı hala tamamlanamadı. Sağlık Bakanlığı, hastanenin kalan inşaatının tamamlanması için ilk ihalesini 27 Temmuz'da yapmıştı, ancak ihaleye katılan firma olmayınca ihale iptal edilmişti. Hastanenin 1 Kasım’da yapılan 2’nci ikmal ihalesine yine hiçbir firma katılmayınca ihale ikinci kez iptal edildi. Bu duruma dikkat çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için soru önergesi verdi.

TÜRKKAN’IN SORULARI

1 -Atıl vaziyette duran Gölcük Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanması için yapılan ikinci ihaleye de yine hiçbir firmanın katılmaması hakkında Bakanlık olarak görüşünüz nedir?

2-Uzun zamandır bitirilmeyen ve firmaların ihalesine girmekten kaçındığı inşaat ile ilgili sıkıntı mı bulunmaktadır, bu sıkıntılar nelerdir?

3-Gölcük Devlet Hastanesi inşaatı ile ilgili olarak neden bilgi verilmemektedir, sadece Gölcük için değil, Körfez'in güney yakası için de çok büyük önem taşıyan hastane ile ilgili olarak sessiz kalınmasının gerekçeleri nelerdir?

4-Hastanenin yapımı ve tamamlanması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır, bu konuda önümüzdeki takvim nasıl işleyecektir?

5-Yeni ihale tarihi ne zaman açıklanacaktır?