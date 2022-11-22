“Bir zamanlar Makedonya” okuyucularıyla buluştu

İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde bugün Üsküplü Necmettin Metin’in anılarını anlatan, ‘Bir zamanlar Makedonya’ isimli kitabın imza günü gerçekleştirildi. Necdet Güler ve Necmettin Metin’in sevenleriyle buluştuğu programda kitapta yer alan özel anılardan bahsedildi. İmza gününe İzmit Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Müzeyyen Ünal’ın yanı sıra Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi’nde STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur ve çok sayıda okuyucu katıldı.

“GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIRLAR”

Programda konuşan Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Müzeyyen Ünal, “Necmettin Metin ve Necdet Güler Kocaeli Dokümantasyon Merkezinin üyeleri her ikisi de yaşanmışlıklarda bir zamanlarla uğraşan fakat aynı zamanda şimdiyle de uğraşan insanlar. Her ikisi de gençlere taş çıkartacak derecede hayata asılan ve herkesin yararına işler yapacak insanlar. Necmettin Metin çalışkan arkadaşımız sürekli orman dünyasıyla, ağaçla, çevreyle gazetede yazılar yazarak herkesin kulağını çekerek bir şeyleri öğretmeye çalışırken bir de Necmettin Metin anlattıklarını kaleme alarak başka bir kulvarda da başarılı ve İzmitlilere, insanlara başka türlü katkıda da bulunuyor. Dokümantasyon Merkezinde arkadaşımızın eski defterlerinden ve albümlerinden ne var ne yok bu gördüğünüz fotoğrafları sizleri kitabın dışında duvarlara da koyarak onları görmenizi istedik” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK HAZİN BİR KİTAP”

Ünal’ın ardından konuşan Yazar Necdet Güler, “Yanımda oturan Necmettin Metin 1933 doğumlu şuanda 89 yaşında, son üç yıl öncesine kadar Necmettin Metin anlattıklarını ben kayda geçirdim. Bazen de kendisi daktilo ile yazdığı yazıları da bana getirdi. Necmettin Metin hiçbir yazısında ve hatırasında bunu yazmayalım diye bir şey demedi. Ben de yazı güzel olsun diyerek hiçbir hayal ürününü katmadım. İnanın ki şu kitap bir topluluğun hayatını anlatıyor. Kuru bir hatıralar kitabı değil. Bir ülkenin topraklarından insanları alıyorlar. İşgal ettikleri topraklara götürüyorlar orada onları başka dil ve dinden insanların arasına koyuyorlar. Bunun sonunda inanın yazarken o kadar duygulandım ki fakirlik, kıtlık çekiyor halk. Hiç aklımdan çıkmayan olaylar var. Bu kitap bizim vatanından ayrılmış insanlarımızın çektiklerini anlatıyor. Çok hazin bir kitap” ifadelerine yer verdi. Güler’in ardından konuşan Yazar Necmettin Metin, kitabın içeriğinden bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

“ TÜRKİYE SADECE ANADOLU SINIRLARINDAN İBARET DEĞİL”

Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, “Ben başta Müzeyyen hanımı ve Dokümantasyon Merkezi’ni tebrik ediyorum. Aslında bu hikayeyi dinlemiştim. Kitabın geleceğini biliyordum ama özellikle anıları dinlemek lazım. Fakat kitabı okuyunca da belki göreceğiz Türkiye’nin sadece Anadolu sınırlarından olmadığını bu kitap bize anlatıyor. Çok tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.