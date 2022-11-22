22 Kas 2022 - 16:41- Ekonomi G: 22 Kas 2022 - 16:46

Traktörünün deposunu dolduran tarlasına koştu

Kocaeli'de 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlanıyor. Akaryakıt desteğinden yararlanan ve traktörlerinin depolarını mazotla dolduran üreticiler, tarlalarını sürmeye başladı
Traktörünün deposunu dolduran tarlasına koştu mask
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen projede, geçen yıl yaklaşık 13 bin çiftçiye 53 milyon lira değerinde toplam 2 milyon litre mazot desteği verilmişti. Bu yıl da bu desteği sürdüren Büyükşehir, yaklaşık 16 bin çiftçiye toplam 75 milyon lira değerinde tamamı hibe 2,7 milyon litre akaryakıt desteği sağlıyor. Geçen yılla birlikte üreticilere toplamda 128 milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.

Geçen cuma günü İshakçılar Mahallesi’nde düzenlenen törenle, Derince ve Körfez ilçesindeki üreticilere akaryakıt kartları teslim edildi. İzmit ve Başiskele ilçesindeki çiftçiler ise mazot desteği kartlarını, Kocaeli Fuarı’ndaki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan teslim almaya başladı. Başvuruların ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren kartlarını almaya gelen çiftçiler, dağıtım merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Üreticilerin kartlarını beklemeden teslim almaları için yoğun mesai harcayan ilgililer, girişte form dolduran çiftçilere, kimlik ibrazı ve imza karşılığında kartlarını teslim ediyor.

Tarlalarda hummalı çalışma

Kartlarını teslim alan çiftçiler, en yakındaki akaryakıt istasyonlarına giderek, traktörlerinin depolarını mazotla dolduruyor. Vakit kaybetmeden tarla ve bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, arazilerini sürmek için hummalı çalışma başlattı. Mutlulukları yüzlerinden okunan üreticiler, destekler arttıkça daha çok üretim yapacaklarını ifade etti.

"Desteklerden sonra atıl durumdaki çok sayıda tarım arazisinin ekiminde büyük artış oldu"

Üreticileri desteklemenin önemli olduğunu söyleyen Derince Ziraat Odası Başkanı İsmail Demir, "Gerçekten bu destek üreticilerimiz için çok önemli. Tarımsal üretime çok büyük katkısı var. Desteklerden sonra atıl durumdaki çok sayıda tarım arazisinin ekiminde büyük artış oldu. Yüksek bir yerden baktığınız zaman arazilerin işlendiğini çok iyi görebiliyoruz. Bu destekler gündeme geldikten sonra üreticilerimiz hızlı bir şekilde tarlalara giriyor, arazilerini sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak mazot desteği veriyor. Daha önce başka belediyelerin dağıttığını duymamıştım. Kocaeli’de bu destek olduktan sonra, başka belediyelerin de mazot desteği yaptığını duyduk. Mazot desteği çok ciddi bir katkı sağladı" dedi.

"Mazot ve tohum desteğinden memnunuz"

Üretici Hatice Çiftçi, bahçesinde çeşitli ürünler yetiştirdiğini ifade ederek, "Fasulye, biber ıspanak, domates, patates, karpuz yetiştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu mazot ve tohum desteğinden memnunuz. Daha önce Körfez ilçede şehir merkezindeydim, şimdi bu desteklerden dolayı köyümüze geri döndük. Yetiştirdiğimiz ürünleri satıyoruz, bir kısmını da kendimiz için kullanıyoruz" diye konuştu.

"İnanın o kadar çok arazi ekildi ki, hayvanlara mera kalmadı"

Körfez Cumaköy'de çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan üretici İbrahim Sadun ise "Dane mısır bölgemizde yoğun bir şekilde ekiliyor. Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerle 100 dönümlük arazimde ekim yapıyorum. İki yıldır da mazot desteği alıyorum. Bu destekler bizim işimizi kolaylaştırıyor. İnanın o kadar çok arazi ekildi ki, hayvanlara mera kalmadı. Şu anda Taşköprü’de boş tarım arazisi yok. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum. Çiftçinin her zaman yanında. 250 litre mazot alacağım. Bu benim bütün tarlamı sürmem demek. İnşallah önümüzdeki yıl da tohum ve gübre desteği devam eder. Sulama kanalları ile ilgili bir talebimiz oldu, inşallah kısa zamanda Büyükşehir halleder. O zaman daha çok ve daha verimli ürün alırız. Bu destekler, şehirde yaşayanların köye gelip yerlerini ekip biçmesini de teşvik ediyor. Şu anda çiftçilikten para kazanıyoruz, Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

# Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi

22 Kas 2022 - 16:41 - Ekonomi

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