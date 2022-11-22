Hastaya 128 gün sonraya ultrason sırası verildi

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi dahiliye polikliniğine yaklaşık 1 aydır karın ağrısı şikayetiyle giden 25 yaşındaki Dilara isimli vatandaştan dahiliye doktoru ultrason istedi. Ultrason için sıra alan Dilara'ya ise 6 Mart 2023 tarihinde sıra verildi. Tarihi gören Dilara ne kadar tarihin uzak olduğunu söylesede normal bir tarih olduğunu belirlediğini söylüyor. 128 gün bekleyemeyeceğini belirten Dilara özel bir hastanede ücretli çektireceğini söyledi