22 Kas 2022 - 16:55- Sağlık G: 22 Kas 2022 - 16:57

Antimikrobiyal ilaçlar, sağlık düşmanı!

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreter Cüneyt Özer, bilinçsizce kullanılan Antimikrobiyal ilaçların insan ve hayvan sağlığını ciddi boyutta zarara uğrattığını açıkladı

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Antimikrobiyal ilaçlar, sağlık düşmanı! mask
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Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreter Cüneyt Özer, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Antibakteriyel ilaçların bilinçsizbir şekilde kullanıldığını ve sağlığı ciddi boyutta zarara uğrattığını belirtti. Özer, “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası (WAAW), Antimikrobiyal farkındalığını ve anlayışını geliştirmek amacıyla Tek  Sağlık paydaşları ( Çevre sağlığı, Hayvan sağlığı, İnsan sağlığı) ile devlet yöneticileri arasında iyi uygulamaları teşvik etmek için her yıl kutlanan uluslararası bir kampanyadır. Antimikrobiyal direnç (AMD) Enfeksiyona neden olan patojen mikroorganizma (bakteri, virüs, mantar, parazit) veya susun, antimikrobiyal ilacın tedavide kullanıldığı doz aralığında ilaç tarafından etkilenmemesi olarak tanımlanır. Oluşan bu antimikrobiyal direnç, bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinin zorlaşmasına, hastalığın ağır seyretmesine ve sonucunda hastanın ölüm riskinin artmasına sebebiyet verir.

“10 MİLYONA YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBEDECEK”

Antimikrobiyal ilaçların özellikle de antibakteriyel ilaçların insan ve hayvan sağlığında kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde kullanılması ile antibakteriyel direnç gelişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 700 bin kişi antibakteriyel ilaçlara dirençli bakterilerin enfeksiyonu sonucu ölmektedir. 2014 yılında yapılan araştırmada, önlem alınmaması durumunda antibiyotik dirençli bakterilerden ileri gelen hastalıklardan dolayı 2050’li yıllarda 10 milyona yakın kişinin hayatını kaybedeceği öne sürülmektedir. Ayrıca antimikrobiyel direnç nedeniyle gıda güvenliği ve gıda güvenirliği stratejik bir hale gelmiştir. Antimikrobiyal direnç oluşumunu önlemek amacıyla koruyucu hekimlik uygulamalarını hayata geçirmek; beşeri, veteriner hekimler ve sağlığın diğer paydaşlarının bir arada çalışmasını sağlayacak ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı ivedi olarak uygulanmalıdır.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA YAPILMALI”

Antimikrobiyal dirence karşı ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren ve elbirliği ile çözülmesi gereken bir konudur. Bireysel olarak ‘antimikrobiyel direncin’ gelişimine karşı şunlar yapılabilir: Enfeksiyon ve etkenlerinden korunmak için el temizliği ve bireysel hijyene dikkat etmeliyiz. Gereksiz ve bilinçsizce antimikrobiyel ilaç kullanmamalıyız. Veteriner hekim, beşeri hekimin reçete ettiği antimikrobiyel ilaçları reçetede belirtilen sürelerde kullanmalıyız. Evimizde, işyerimizde artan veya son kullanım tarihi geçen antimikrobiyel ilaçların toprağa karışmasını engellemek için çöpe atmayıp ilgili resmi kurumlara teslim etmeliyiz. Sonuç olarak tek sağlık yaklaşımı ile tüm meslek gruplarını bir arada bulunduran COVİD-19 gibi zoonoz hastalıkların önlenmesini sağlayacak, antimikrobiyal direnç gibi gelecekteki sorunları önleyecek insan, hayvan ve gıda güvenliği gibi alanlarda riskleri ortadan kaldıracak ulusal ve uluslararası çalışmalar mutlaka yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi.
# çevre, sağlık

22 Kas 2022 - 16:55 - Sağlık

Muhabir  Dilara Polat

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