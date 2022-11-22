Kocaeli fabrikalarında üretilecek E-Tourneo Custom tanıtıldı

Ford Otosan açıklamasına göre, yeni nesil Tourneo Custom serisi, Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilecek ve 2023'ün ikinci yarısında müşteriler ile buluşacak. Yeni nesil E-Tourneo Custom'da en üst düzey çok yönlülük ve konfor, 370 kilometreye kadar hedef menzile ulaşabilen yüksek verimli elektrikli güç aktarma sistemiyle buluşuyor. 2024 yılında Avrupa pazarına sunulacak 4 yeni tam elektrikli Ford Pro modelinden biri olan E-Tourneo Custom, 8 kişiye kadar konforlu koltuk kapasitesiyle ve ferah iç mekanıyla hem kişisel kullanıcıları hem ticari müşterileri hedefliyor.

Van, kombi, kombi van ve minibüs gövde stilleriyle sunulacak E-Tourneo Custom'da yeni model raylı koltuklarla ultra esnek kullanım seçenekleri, otomatik elektrikli kayar yan kapılar, B&O ses sistemi, dijital kart anahtar, panoramik cam tavan ve eğimi ayarlanabilen yenilikçi bir direksiyon simidi gibi çeşitli üst düzey özellikler sunuluyor. Bağımsız arka süspansiyonlu, optimize edilmiş şasi mimarisi, sessiz elektrikli motor ile birlikte E-Tourneo Custom'da sürüş konforu yeni bir boyuta çıkıyor.

"Seçici elektrikli araç müşterilerine aradıkları tüm özellikleri tek araçta sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "İster hafta sonu aktivite dolu bir aile gezisi ister yöneticilerin konforlu ve şık bir araçla havaalanına transferi için E-Tourneo Custom tam elektrikli güç aktarma sistemi, gelişmiş bağlantılı teknolojileri, rafine tasarımı ve yeni lüks özellikleriyle en doğru tercih olacak. 'Tourneo' adı daima ferah iç tasarım ve çok yönlü taşımacılıkla birlikte anılmıştır. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyarak üst düzey performans ve benzersiz konfor arayan yeni nesil seçici elektrikli araç müşterilerine aradıkları tüm özellikleri tek araçta sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, müşteriler daha fazla esnekliğe ihtiyaç duydukları uygulamalar için Tourneo Custom serisinin bugüne dek sunulan en kapsamlı parçası olan aracın yeni Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonunu da seçebilecek. Yeni model ayrıca, yüksek verimli 8 vitesli otomatik şanzıman ve ilk kez akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunulan yeni nesil Ford EcoBlue dizel motor seçenekleriyle de tercih edilebilecek.

EcoBlue dizel motorlu Tourneo Custom modelinin 2023 ortalarından itibaren müşterilere teslim edilmesi, ilave versiyonların ise yıl sonuna doğru sunulması planlanıyor.

Elektrikli araç performansı

Ford F-150 Lightning pick-up ile aynı 74 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryada yüksek yoğunluklu batarya hücresi teknolojisinden ve 160 kW elektrik motorundan yararlanan E-Tourneo Custom, üstün performans ve rafine bir stil sunacak. Çok amaçlı aracın tam elektrikli güç aktarma sistemi ayrıca daha da fazla enerji verimliliği sağlıyor, daha rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi için tek pedallı sürüş modu içeriyor.

Entegre 11 kW AC üç fazlı şarj cihazıyla batarya 8 saatten daha kısa sürede tam kapasiteye ulaşıyor veya 125 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık 41 dakikada yüzde 15-80 oranında şarj edilebiliyor. E Tourneo Custom'ın şarj profili hızlı şarjları desteklemek için ön enerji yüklemesi yapabiliyor. Sistem laboratuvar testlerinde 125 kW’lık bir şarj cihazı kullanarak sadece 5 dakikada yaklaşık 38 kilometre menzil sağladı. E-Tourneo Custom, 2 bin kilogram maksimum çekme kapasitesi ve cömert yük taşıma kapasitesi sayesinde araç sahiplerinin arkadaşları, aileleri ve spor ekipmanları ile birlikte yolculuk yapabilmesine, işletmelerin de müşterilerini ve bagajlarını verimli bir şekilde taşımasına yardımcı oluyor.

Lüks, konfor ve esnek tasarım özellikleri

Sürücüye ve yolculara mükemmel konfor ve sürüş sunmak için tasarlanan yeni Tourneo Custom, işçilik ve malzeme kalitesinin yanı sıra üst düzey özelliklere ve teknolojilere sahip iç mekanıyla da öne çıkıyor. Geliştirilmiş iç mekan özellikleri, ikinci ve üçüncü sıralarda raylı koltuklar içeren yeni bir oturma sistemiyle başlıyor. Bu sayede kabin, yolcular ve eşyası için optimum alan sağlayacak şekilde düzenlenebiliyor.

Yeni koltuklar daha hafif, ikinci sıradaki koltuklar ise entegre emniyet kemerlerine sahip olduğu için kabin kolayca yapılandırılabiliyor. Sınıfına özgü 6 kişilik konferans düzeni de dahil çeşitli yerleşim düzenleri hızla oluşturulabiliyor. Lüks kabin, müşterilerin araçlarını kişiselleştirmeleri ve seyahat deneyimlerini iyileştirmeleri için pek çok yeni özellik içeriyor. Büyük bir panoramik cam tavan yolcuların mekan ve ışık algısını geliştirirken, camın infrared özelliği sayesinde sıcak güneş altında bile kabinin serin kalması sağlanıyor.

Yeni Tourneo Custom ayrıca, üç bölgeli elektronik sıcaklık kontrolü, arka bölmede 14 hoparlörlü güçlü B&O ses sistemi, sofistike ortam aydınlatması, mobil cihazlar için kablosuz şarj bölmesi ve ikinci sırada ısıtmalı dış koltuklar gibi özellikleriyle yolculuk sırasında üst düzey konfor ve keyif yaşatıyor. Ford ayrıca, otellerdeki anahtar kartlardan ilham alan yenilikçi bir Dijital Anahtar Sistemi geliştirdi. Tourneo'ların teknik özelliklerini şimdiye dek en kapsamlı şekilde bir araya getiren, serinin en üst modeli Titanium X. Standart özellikler arasında 19 inç şık alaşım jantlar, tam matrix LED aydınlatma ve lüks Sensico sentetik deri koltuk döşemeleri sayılabiliyor. Her seri, farklı müşteri ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde sunulan güç aktarma sistemlerinden biriyle tercih edilebiliyor.

Müşteri ihtiyaçlarına uygun şanzıman ve motor seçenekleri

Yeni Tourneo Custom PHEV, uzun yolculuklarda verimli 2,5 litre Atkinson döngülü benzinli motorun esnekliğini sunmak için paralel bir hibrit sistem kullanıyor. Sistemin parçası olan elektrikli motor ve 11,8 kWh kullanılabilir batarya paketiyle 50 kilometreden uzun menzille şehirlerin sıfır emisyon bölgelerinde saf elektrikli sürüş mümkün oluyor. Ford, Tourneo Custom'ı elektrikli güç aktarma sistemlerinin yanı sıra 136 PS, 150 PS veya 170 PS güce sahip en yeni nesil EcoBlue dizel motor ve yeni yüksek verimli 8 vitesli otomatik şanzıman veya 6 vitesli manuel şanzıman seçenekleriyle sunacak.