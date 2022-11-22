Milli Savunma Bakanlığı hangi bölümlere işçi - personel alıyor, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un yayımladığı ilan listesini araştırıyor. İŞKUR üzerinden paylaşılan Milli Savunma Bakanlığı ilan listesinde hangi şehre hangi personel alımı olacak yazıyor. Peki Milli Savunma Bakanlığı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı'nda personel olarak çalışmak isteyenler için şehir ve aranan işçi bölümlerini haberimize ekledik.
"https://esube.iskur.gov.tr/MilliSavunmaBakanligi.html" adresi üzerinden başvuru yapmak istediğiniz şehrin ve bölümün sağ tarafındaki numaraları tıklanma yerine giriş yaparak ilanın tüm detaylarını öğrenebilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.