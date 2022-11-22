Milli Savunma Bakanlığı hangi bölümlere işçi - personel alıyor, şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un yayımladığı ilan listesini araştırıyor. İŞKUR üzerinden paylaşılan Milli Savunma Bakanlığı ilan listesinde hangi şehre hangi personel alımı olacak yazıyor. Peki Milli Savunma Bakanlığı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı'nda personel olarak çalışmak isteyenler için şehir ve aranan işçi bölümlerini haberimize ekledik.

"https://esube.iskur.gov.tr/MilliSavunmaBakanligi.html" adresi üzerinden başvuru yapmak istediğiniz şehrin ve bölümün sağ tarafındaki numaraları tıklanma yerine giriş yaparak ilanın tüm detaylarını öğrenebilirsiniz.