22 Kas 2022 - 17:21- Gündem G: 22 Kas 2022 - 17:25

Vezneler hafta sonunda da açık olacak

İzmit Belediyesi Gelir Birimi 2022 yılına ait emlak vergisi ve işyeri çevre temizlik vergilerinin 1. Taksitlerinin 30 Kasım Çarşamba günü sona erecek olmasından dolayı, vatandaşlara kolaylık amacıyla 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar mesai yapacak
Vezneler hafta sonunda da açık olacak mask
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2022 yılına ait emlak vergisi ve işyeri çevre temizlik vergilerinin 1. Taksitleri 30 Kasım Çarşamba günü sona erecek. İzmit Belediyesi Gelir Birimi vatandaşların yoğunluk yaşamaması adına hafta sonunda da saat 08.30 – 17.30 arasında çalışacak.  Vatandaşlar vergilerinin taksitlerini İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza Kat:3’ta bulunan Gelir Birimine veya Bekirpaşa ve Kuruçeşme Hizmet Binalarındaki veznelere hafta sonunda da yatırabilirler.

HİZMET BİNALARINDA ÖDEME KOLAYLIĞI

Mükellefler vergi ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılırken vatandaşlar son günde yoğunluk yaşanmaması için İzmit Belediyesinin Gelir Birimine veya Bekirpaşa ve Kuruçeşme Hizmet Binalarındaki veznelere hafta sonu da ödeme yapabilecekler. İzmit Belediyesi mükelleflere ödeme kolaylığı sağlama konusunda alternatif seçenekler sunarak banka ve PTT kanalıyla tahsilat yapabilmesine olanak sağlıyor.

ALTERNATİF SEÇENEKLER MEVCUT

Mükellefler vergi ödemelerini Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR 89 0001 0001 6336 6765 165 001 İBAN nolu hesaba ya da 111297 nolu posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırabilirler. Ayrıca kredi kartı ve internet aracılığı ile de tahsilat yapılabiliyor. İnternet ortamında www. https://izmit.bel.tr/ adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemi gerçekleştirilebiliyor.

ÖDEME NOKTALARI

Belsa Plaza A Blok Kat: 3 Gelir Birimi Veznesi

Online Ödeme: https://izmit.bel.tr/

Kaymakamlık (Bekirpaşa), Kuruçeşme Hizmet Binası, Mevlana Kültür Merkezi

Tüm Halk Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi, PTT şubelerinde ayrıca belediye hizmet binalarında kredi kartıyla tahsilat yapılabiliyor.

# Deniz, çevre, Vatandaşlar, İzmit belediyesi

22 Kas 2022 - 17:21 - Gündem

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