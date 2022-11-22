Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen S.E. idaresindeki 06 TUB 01 plakalı otomobil, aynı istikametteki C.Ş'nin kullandığı 34 BYV 35 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada otomobilde bulunan A.E. yaralandı.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.