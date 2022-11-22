Aramalar sonucu çok sayıda esrar ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı ekipler tarafından İzmit'te bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde 3 kilogram 500 gram esrar yakalandı. Olay ile ilgili olarak Y.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Polisin konuyla ilgili incelemesi devam ediyor.