Araç fareleri yakalandı 

Olay, 20 Kasım 2022 Pazar günü Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 şahıs bir araç içerisine girerek yaptıkları hırsızlığın ardından kaçtılar. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirenlerin İ.H.A. ve D.Y. isimli şahıslar olduğu tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde hakim karşısına çıktılar. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı