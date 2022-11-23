Son Dakika! Sallandık... Düzce'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de deprem oldu.

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi.

KOCAELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kocaeli de uzun süre boyunca sallandı. 1999 Marmara Depremi sonrasında büyük bir deprem fobisi olan kentimizde sallanan binalarda yaşayan yüzlerce vatandaş kendini sokağa attı. Korku nedeniyle binalarına giremeyen vatandaşlar İzmit Yürüyüş Yolu’nda ve geniş alanlarda bir araya geldi.

KOCAELİ’DE HASAR YOK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz az önce sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Vali Seddar Yavuz kentimizde Düzce Depremi dolayısıyla herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığını, binalarda hasar meydana gelmediğini ifade etti. Yavuz’un mesajında şu ifadeler yer aldı: “Değerli Kocaelili Kardeşlerim, #Düzce’de meydana gelen deprem #Kocaeli’de de hissedilmiş , ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Valiliğimizin koordinasyonunda devletimizin tüm görevlileri görevi başındadır. Geçmiş olsun.”

BÜYÜKAKIN MESAJ YAYINLADI

Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Büyükakın’ın mesajında şu ifadeler yer aldı: “Merkez üssü #Düzce olan ve ilimizde de hissedilen #deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz daima hazır. #Büyükşehir153 üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun.”

İÇ ANADOLU VE MARMARA BÖLGESİ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli Depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı.

Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

İSTANBULLULAR DEPREMİN ARDINDAN SOKAĞA ÇIKTI

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

DÜZCE'DE BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremin merkez üssü Düzce'de bazı binalarda ve merdivenlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. AFAD ve belediye ekipleri Düzce merkez ile ilçe ve köylerle irtibata geçerek çalışmalarını sürdürüyor.

SOYLU: CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

AFAD: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan bilgilendirmede ise "Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.