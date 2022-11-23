Yemekten zehirlenen işçiler hastanelik oldu

Başiskele ilçesi Kullar Karadenizliler Mahallesinde kurulu bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında işçiler yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastanelik oldu. Yaklaşık 80 işçinin zehirlenme şikayetleri ile hastanelere sevk edildiği öğrenildi

Edinilen bilgiye göre Başiskele Kullar Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde kurulu bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan işçiler, fabrikada yedikleri akşam yemeğinden sonra fenalaştı. Mercimek çorbası ve tavuk yedikleri öğrenilen işçilerin mide bulantısı ve kusma şikayetleri artınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

DURUMLARI İYİ

İşçiler için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fenalaşan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 80 işçinin zehirlendiği öne sürülürken işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.