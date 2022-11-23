Yemekten zehirlenen işçiler hastanelik oldu

Başiskele ilçesi Kullar Karadenizliler Mahallesinde kurulu bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında işçiler yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastanelik oldu. Yaklaşık 80 işçinin zehirlenme şikayetleri ile hastanelere sevk edildiği öğrenildi
Edinilen bilgiye göre Başiskele Kullar Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde kurulu bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan işçiler, fabrikada yedikleri akşam yemeğinden sonra fenalaştı. Mercimek çorbası ve tavuk yedikleri öğrenilen işçilerin mide bulantısı ve kusma şikayetleri artınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.
DURUMLARI İYİ
İşçiler için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Fenalaşan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 80 işçinin zehirlendiği öne sürülürken işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.