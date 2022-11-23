NTV Büyükakın’a bağlandı... Olumsuzluk yok, teyakkuzdayız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, NTV’ye bağlanarak şu açıklamayı yaptı; “Herhangi bir olumsuzluk yok. Düzceye yardım için ekipleri hazırladık. Şiddetli bir deprem hissedildi. 99 depremi hala hafızalarda. Çok canlı. Şehrimizde olumsuzluk yaşanmadı. Afet tırlarımız teyakkuza geçti. Yardım ihtiyaçlarını karşılayacak tırlarımız hazırlanıyor. İhtiyaç durumunda gidecekler.”