Çok sayıda yaralı bulunuyor

Düzce’de 5,9 şiddetindeki depremin ardından, saat 04.30’da merkez üssü Düzce’nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada “Düzce Gölyaka’daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır” denildi.

YARALILAR VAR

Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Düzce’de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Polise binalardan kopan beton parçalarının park halindeki araçların üzerine düştüğü yönünde ihbarlar geldi. Depremin ardından Düzce’de elektrik kesintisi yaşandı. Düzce’de polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden gelen ihbarlara yönelirken, herhangi bir can kaybı olduğu yönünde bilgi gelmedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde biri ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından Düzce’de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* 04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun.

39 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİYE ALINDI

Depremde korkuya kapılan bazı vatandaşlar, pencerelerinden ya da balkonlarında atladı. Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. 30 kişi Düzce Devlet Hastanesinde, 9 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde olmak üzere toplam 39 kişi tedaviye alındı.

Depremin ardından artçı depremler meydana gelirken, vatandaşlar sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Polis merkezinden devriyede bulunan ekiplere anonslar yapılarak, vatandaşları binaların altlarında bulunmamaları yönünde uyarmaları istendi.

DÜZCE VALİSİ: OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti. Kılıç, “Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun.” dedi.

Atay kentte eğitime bir gün ara verildiğini de açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI: UYKUDAYDIM, ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan yaralanma ya da can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.

Özlü, depremin ardından NTV canlı yayınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, şunları söyledi:

– Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür. Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, “Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı.” bilgisini verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

* Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır.

* Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır.

* Panik ile atlama dışında 112’ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.

DEPREM İSTANBUL VE ANKARA’DAN DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde de hissedilen Düzce Gölyaka merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibarıyla ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, “Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul'da AKOM'a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından depremle ilgili “Hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun” paylaşımını yaptı.

DÜZCE DEPREMİ, BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?

İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Düzce’deki depremin beklenen büyük bir İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirterek “İstanbul depremini tetikleseydi depremden sonra hemen etkilerdir. Yaşanan deprem yeri uzak mesafede” ifadesini kullandı.

Çakır depremle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Karadeniz çıkışında kırılmayan bir parça vardı. Büyük bir olasılıkla bu pay parçası kırıldı. Ancak şu ana kadar can kaybının bildirilmemiş olması sevindirici. Bu bölge deprem açısından son derece kötü bir yer. Derin bir dolgu sahası burası, doğal dolgu alanı, düz bir alan.

* Gölyaka ve civarı köylerde yıkım olma olasılığı yüksek. Artçılar da olacaktır ama daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalarda bulunmamasını öneririm. Artçılar binaların çökmesine neden olabilir.

* Düzce ve civarındaki köylerde zemin artırımı olduğu için hasar olacağını düşünüyorum. Umarım can kaybı olmaz. Hem bina yapılarını hem bölgenin zemini biliyoruz. Kaya zeminlerde binalara bir şey olmuyor, doğal dolgu yani çakıl, kumla kaplı nehir kenarları bu şekilde dolgu olduğu için burada 6’lık deprem, 7 gibi hissediliyor. Bu nedenle daha büyük bir hasar veriyor.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.